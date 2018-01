Joi dupa-amiaza, in Libraria Corina, copii, alaturi de parinti au luat parte la lansarea cartii fantasy, ''Ferbonia'', de Ioana Nicolaie. A fost o lansare de carte interactiva, in care copiii au fost dusi in lumea fantastica Ferbonia, dar si in cele...

Vestic, 1 Aprilie 2016