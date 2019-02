Lansare de carte la Muzeul Brailei “Carol I”

Muzeul Brailei “Carol I” va invita miercuri, 27 februarie 2019, ora 11, in sala “Regele Ferdinand si Regina Maria” (Piata Traian, nr. 3), la lansarea albumului EROI SI MONUMENTE, realizat de Elena Ilie, sef Sectia “Memoriale”, in cadrul proiectului PROGRAM NATIONAL DE ANIVERSARE A CENTENARULUI MARII UNIRI SI A PRIMULUI RAZBOI MONDIAL, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, aparut la Editura Istros in anul 2018.

Albumul cuprinde :

Monumentele eroilor din orasul Braila;

Monumentele eroilor din judetul Braila (din orasele, comunele si satele judetului).

Fotografiile cuprinse in album au fost realizate de... citeste mai mult

