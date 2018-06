Miercuri, 6 iunie 2018, ora 17, în sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” a Muzeul Brăilei „Carol I” (Piața Traian, nr. 3) are loc lansarea cărții Reîntoarcerea eroilor/Din manuscrisele postume ale generalului maior (r) Octav Cogălniceanu, volum apărut, în acest an, la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Lansarea are loc în prezența autoarei, profesor Maria Cogălniceanu.

Prezintă:

Dr. Valentin Popa, muzeograf;

Dr. Viorel Mortu, profesor, cercetător, scriitor.

Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”, membru... citeste mai mult