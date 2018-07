pregătește o ediție specială pentru Aventador. Voci apropiate companiei din Sant'Agata Bolognese spun că modelul va fi lansat în acest an sub denumirea de Aventador SV J. Litera J adăugată denumirii face referire la legendarul Lamborghini Jota din 1970, o versiune mai performantă a lui Miura. Lamborghini a dezvoltat versiuni J atât pentru Diablo (28 de unități), cât și pentru Aventador (un singur exemplar).

Așa cum probabil intuiți, viitorul Lamborghini Aventador SV J va fi produs într-un număr limitat de exemplare, iar sub capotă vom vedea o versiune ceva mai potentă a motorului V12. În cazul lui Aventador SV (600 de exemplare au fost produse;... citeste mai mult

azi, 11:14 in Auto, Vizualizari: 28 , Sursa: Automarket in