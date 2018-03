Lamborghini Huracan Performante Spyder: sistem aerodinamic activ, mai ușor cu 35 de kilograme și 640 de cai putere

În urmă cu un an, lansa în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Acum, cu ocazia aceluiași eveniment, producătorul italian de supercar-uri expune versiunea Huracan Performante Spyder. Noul supercar pregătit de Lamborghini are un sistem aerodinamic activ, este mai ușor cu 35 de kilograme comparativ cu versiunea standard și primește un plus de putere.

Lamborghini Huracan Performante Spyder: date esențiale ● Noul Lamborghini Huracan Performante Spyder are același V10 de 5.2 litri aspirat natural, dar unitatea produce 640 de cai putere... citeste mai mult

