Rețeta băuturii care combină lămâia cu pătrunjelul este una dintre cele mai eficiente și mai sănătoase metode de a scăpa de kilogramele în exces.

Fiecare dintre cele două ingrediente care stau la baza acestei licori sunt extrem de sănătoase.

Pătrunjelul are efect detoxifiant, reduce pofta de mâncare și înlătură senzația de foame, combate retenția apei in organism, menține echilibrul zahărului în sânge, ajutând totodată și la reducerea greutății corporale.

La rândul său, lămâia are un conținut ridicat de vitamina A,B și C, care ajută la descompunerea nutrienților, la reglarea metabolismului grăsimilor, la purificarea sângelui,... citeste mai mult