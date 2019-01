Lady Gaga, protagonista filmului "A Star Is Born", se numără printre artistele care au fost nominalizate marţi la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, instituţia care decernează aceste trofee.

La categoria cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

