Sambãtã, 5 mai, membri USR Barlad, simpatizanti si cetãteni cu simt civic au participat la o actiune de ecologizare in jurul lacului Prodana. Cei mai mici si cei mai mari si-au pus mãnusile pe maini si au inceput sã strangã gunoaiele aruncate in jurul lacului Prodana, intrun efort de a aduce zona cat mai aproape de starea naturalã. Lacul Prodana este indrãgit de toti locuitorii municipiului Barlad si din imprejurimi, fiind o zonã in care cetãtenii vin sã petreacã timp in aer liber. Efortul de echipã... citeste mai mult