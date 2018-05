Articol de — Marian Ursescu Sambata, 05 Mai, 23:20

Volei Alba Blaj e în finală. "Stranierele" de la echipă se îmbrățișează, sunt fericite.

Aleksandra Krncevici se oprește la interviu. Sârboaica de 30 de ani are lacrimi în ochi.

- Plângi?

- De bucurie! Sunt lacrimi de fericire!

- Cum a fost din teren?

- A fost incredibil, presiunea a fost enormă, nimeni nu a crezut că putem ajunge aici! Sunt foarte fericită de rezultat, am arătat spirit de luptă, caracter, am luptat până la capăt. Galata e o echipă puternică, dar în sport nu întotdeauna e de ajuns.

- Nu ați... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 95 , Sursa: Gazeta Sporturilor in