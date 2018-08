Lacrimi in Banie/ A murit un fost mare fotbalist

Nicolae Ivan, fostul mijlocas al echipei din banie Universitate Craiova, s-a stins din viata, marti, la varsta de 75 de ani, scrie site-ul gruparii oltene.

Nicolae Ivan, se nascuse pe data de 28 august 1942 in capitala, unde a si inceput cariera de fotbalist. In anul 1965, Ivan, ajungea la Stiinta, echipa la care a jucat pana in anul 1974, an in care oltenii au castigat primul titlu de campion al Romaniei.

In cariera, Nicolae Ivan, a mai evoluat la Dinamo si la Energia Slatina. Dupa ce si-a incheiat cariera de fotbalist, Ivan, era secundul... citeste mai mult

