La Fukushima, în Japonia, într-o zonă devastată de cutremurul din 2011 și care a fost urmat de un tsunami devastator, se află acum un imens labirint din flori.

Labirint de flori la Fukushima EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: A fost construit în mijlocul unui lan de rapiţă şi e tot mai mare, de la an la an. Se întinde acum pe două hectare şi are două niveluri de dificultate.

Vizitatorii sunt invitaţi să "rătăcească" în voie prin peisajul galben. Şi sunt mulţi dornici să încerce experiența.

Ideea îi aparţine unui arhitect din localitate, care a avut patru membri ai familiei decedaţi în dezastrul din 2011. El spune că a vrut să le facă japonezilor un cadou... citeste mai mult

azi, 12:23 in Social, Vizualizari: 42 , Sursa: TVR in