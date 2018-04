TRUFANDALE…Au apãrut primele cãpsune românesti, sunt frumoase, extrem de gustoase si aromate. La Vaslui au mare cãutare, nici mãcar nu mai ajung în piatã, se vând cu 15 lei kg, direct de la producãtor.

Familia Gorcia din Vaslui a accesat fonduri europene si a început timid o afacere în domeniul agriculturii. A decis sã cultive cãpsune dar si legume. Desi primele rãsaduri au fost puse în octombrie, primele roade au si apãrut. “Am început timid, anemic, cu câteva spatii clasice, pe structurã de lemn si am obtinut fonduri europene, am fãcut douã module de solarii, am înfiintat cultura de... citeste mai mult