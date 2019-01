La Vaslui, de Revelion, foc de artificii impresionant!

IMPREUNA… La Vaslui, anul acesta parca au fost mai putini oameni in Piata Civica, in momentul in care s-a sarbatorit trecerea in Noul An. In jur de 3000 de oameni au venit sa fie impreuna, in aceasta noapte frumoasa. Si nu din cauza faptului ca spectacolul oferit d eprimarul Paval, nu ar fi fost la nivelul dorit de vasluieni, ci, din contra, de data aceasta, primarul s-a autodepasit, oferind un foc de artificii mai speculos ca niciodata. Vasluienii nu au mai reveni acasa, de sarbatori, intr-un numar mare, asa cum se intampla in anii anterior, ci au preferat sa ramana in tarile unde lucreaza. Primarul Paval a fost alaturi de vasluieni, tinand un... citeste mai mult

