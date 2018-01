La vama timpului

Actiunea in forta a procurorilor DNA de la Vama Siret s-a oprit la jumatate. Ultimul contrabandist de tigari din zona stie prea bine ca 50% din mita pe care o da in vama ajunge la Bucuresti. In ciuda acestor evidente, niciun “rechin” din Capitala nu a...

Anchete Online, 6 Februarie 2011