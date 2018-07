US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, începe oficial azi, cu meciurile din turul 1. Organizatorii au pus la bătaie, ca în fiecare an, premii extrem de generoase. România are 10 reprezentanţi: şase fete şi patru băieţi. US Open 2013 se va...

Agentia, 26 August 2013