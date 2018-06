Copil la un pas să-şi piardă viaţa

Un copil in varsta de 11 ani, din Botosani, a fost la un pas sa isi piarda viata dupa ce a cazut de pe bicicleta. In urma accidentului, copilul a ajuns la Spitalul din Botosani cu o julitura aparent banala la cotul stang, fiind tratat de catre cadrele medicale si dirijat catre domiciliu. Cu toate acestea, starea pacientului s-a agravat, intorcandu-se la spital. Vazand in ce stare se afla minorul, medicii au decis sa-l transfere la Iasi, la Spitalul de Copii "Sf. Maria".

"Este vorba de un pacient in varsta de 11 ani, care a suferit un accident prin cadere de pe bicicleta, cu o plaga exfoliata la nivelul... citeste mai mult

