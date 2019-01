Un tren care a sosit, miercuri seară, în Gara de Nord din București nu a frânat la timp și a lovit parapetul.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:35. Trenul aparține unui operator particular, iar totul s-a petrecut, din primele date, dintr-o eroare a mecanicului.

Garnitura ajunsese în Gara de Nord pentru a prelua călătorii, urmând apoi să plece spre Brașov. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

"In jurul orei 20:35 in statia Bucuresti Nord, in timpul manevrei de regarare a trenului 16037 Regio Calatori, de la linia 5, la linia 6, trenul a lovit parapetul de la capatul liniei 6, iar vagonul de semnal a deraiat de o osie.

