La un pas de coma alcoolica conducand un camion de 40 de tone / Alcoolemie record

Un tanar sofer roman, rezident in Brescia, a fost prins la volanul unui camion de 40 de tone, in Italia, la Imola, cu un nivel de alcool din sange de sapte ori mai mare decat limita admisa.

El nu a incalcat vreo regula de circulatie, dar in momentul in care a trecut pe langa o patrula de la Politia Rutiera, a inceput sa mearga foarte incet, lucru care a trezit suspiciunile rutierilor, care s-au luat dupa el si l-au urmarit un timp. Politia rutiera Imola, citata de professionecamionista.it a oprit un sofer care conducea un camion de 40 de tone, cu o alcoolemie de sapte ori mai mare decat limita permisa. Agentii au oprit... citeste mai mult

