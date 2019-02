La un pas de coma alcoolica a tamponat doua masini de pe Calea Calarasilor

La data de 27 februarie, politistii l-au identificat, pe raza municipiului Braila, pe un sofer brailean, care a condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice.

Ieri, la ora 18:10, un barbat, in varsta de 43 de ani, din municipiul Braila, in timp ce conducea un vehicul pe strada Rubinelor, a tamponat doua autoturisme ce erau stationate, continuandu-si deplasarea pe Calea Calarasilor pana in Piata Traian, unde a fost depistat de politistii din cadrul Biroului Rutier.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o... citeste mai mult

Locale