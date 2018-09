La The Big Picnic #totisuntemcopii

- Trei zile şi trei nopţi cu miros de iarbă verde, între prieteni, cu ateliere, muzică şi dans.

Aflat la cea de a doua ediţie, The Big Picnic a marcat în acest an trecerea dintre două anotimpuri, evenimentul debutând în ultima zi de vară. Cu o vreme superbă pentru ieşiri în aer liber, The Big Picnic a atras orădenii în Parcul 1 Decembrie cu multe activităţi şi multă muzică bună.

Manifestarea s-a născut în urmă cu un an la iniţiativa unor tineri care şi-au dorit să însufleţească oraşul de pe Crişul Repede, să îi dea mai multă culoare şi să aducă împreună oameni de toate vârstele într-un cadru verde. De altfel, din dorinţa de a reinventa şi resemnifica spaţiile... citeste mai mult