La Stelnica. Accident mortal

Azi in jurul orei 19, intre localitatile Vetis si Decebal, in apropiere de localul Tip Top, a avut loc un accident mortal de circulatie. Victima este un sofer in varsta de aproximativ 23 de ani, care a virat fara sa se asigure si a fost izbit de un tir.

Informatia zilei SM, 11 Ianuarie 2011