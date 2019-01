Incepand cu luna decembrie a anului 2018, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, calculii renali pot fi indepartati prin metode neinvazive.

„Este vorba despre procedura denumita litotritie - un tratament modern, care poate feri pacientul de dureri. Procedura consta in maruntirea sau pulverizarea calculilor urinari, fragmentele fiind apoi eliminate mult mai usor, in mod natural, prin urina. Interventia este extracorporeala!” – a declarat Dr. Flavius Bajan, seful sectiei de Urologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti.

„Interventia a durat foarte putin si practic nu am simtit nimic. Si recuperarea a fost extrem... citeste mai mult

acum 22 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Bitpress in