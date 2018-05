Ca în fiecare an și în 2018, râșnovenii sunt invitați la Maial, pe Promenada Sisi.

La Râşnov are loc la sfârșitul acestei săptămâni unul din cele mai importante evenimente din agenda culturală a orașului, străvechiul Maial, readus la viață în urmă cu câțiva ani.

Festivalul se va desfăşura în parcul din „Promenada Sisi”, prilej cu care organizatorii, au pregătit mai multe activităţi pentru participanţi: muzică de promenadă, teatru pentru copii, dansuri populare și recitaluri de muzică populară, plus multe surprize.

Timp de trei zile (18 - 20 mai 2018), Râșnovul va fi în sărbătoare, pentru ediția din 2018 a... citeste mai mult