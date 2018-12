La propunerea deputatului PMP de Constanţa, Robert Turcescu, în Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor a fost invitat fostul şef al statului, Emil Constantinescu, să vorbească despre Institutul Levantului. „Adică forma aia fără fond pe care o stipendiem din bani publici cu vreun milion de euro pe an. La finalul dialogului, am avut un acut sentiment de jenă văzând un fost preşedinte de ţară care refuză să admită că s-a pus moţ în fruntea unui Institut de care peste câţiva ani n-o să mai ştie nimeni şi care va muri el însuşi (Institutul, desigur!) de plictis tot organizând... citeste mai mult