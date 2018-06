Cu un an în urmă, tot ca acum pe la începutul verii, îi întrebam pe cei de la Primăria Piteşti ce planuri au pentru anul Centenarului Marii Uniri, în contextul în care Guvernul hotârâse să finanţeze foarte multe iniţiative în acest sens. N-a durat prea mult şi am primit un răspuns. Viceprimarul Laurenţiu Zidaru spunea că Monumentul Independenţei de pe strada Crinului va fi mutat „în perioada următoare” ori în parcul de la Finanţe, ori la Cimitirul Eroilor. Până la urmă, tot era ceva – am zis noi. Mai ales că acest monument, dedicat eroilor din... citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Ziarul Argesul in