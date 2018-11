În perioada 08 - 11 noiembrie 2018 județul Argeș va fi gazda Finalei Campionatului Național de GO, cel mai important eveniment sportiv al Federației Române de GO, care se desfășoară anual la nivel național.

Finala Campionatului Național de GO - 2018 este organizată de Clubul Sportiv de GO Meijin Pitești în parteneriat cu Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș.

Competiția sportivă se desfășoară sub egida Federației Române de GO și este un eveniment cofinanțat de Consiliul Județean Argeș. Pe parcursul celor 4 zile de competiție se vor afla față în față cei mai buni 8... citeste mai mult

