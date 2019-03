La ”pescuit” de braconieri in Braila

Vineri, 22 martie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila au desfasurat actiuni punctuale pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in zona trecere bac Stanca – Insula Mare a Brailei astfel:

In jurul orei 08:50 s-a constatat ca doi barbati aflati intr-o barca scot din apa plase de pescuit, iar in momentul cand acestia au acostat la mal s-a procedat la interceptarea si legitimarea acestora. In barca „Laguna 480” numitii T.D. si M.M. aveau un numar de 2 plase tip... citeste mai mult

