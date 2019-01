Are patru ani, s-a născut în Bulgaria și a fost adoptat de o familie americană, cu care a reușit să lege deja o legătură extrem de specială. El este Simon, un băiețel care suferă de sindromul Down și, în ciuda faptului că abia reușește să se exprime și nu știe încă limba engleză, copilul își îngrijește cei trei frățiori, născuți cu dizabilități.

Simon Clark are doar patru ani, dar îl ajută pe tatăl său, Jeremy, de 33 de ani, și pe mamica Nicole, de 31 de ani, la creșterea celorlalți frățiori, mult mai încercați de soartă, scrie Daily Mail. Bolnav și el de sindromul Down, Simon înțelege și se descurcă perfect să-i hrănească sau să-i îmbrace pe ceilalți din familie. ... citeste mai mult

acum 43 min. in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: A1 in