''La pas pe Calea Victoriei'' - in week-end, in Capitala Spectacole de teatru, ateliere de creatie, trupe de dans si muzicieni stradali vor putea fi vazuti in week-end la cea de-a patra editie a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", informeaza un comunicat al Primariei Capitalei. Mai multe despre bucuresti, eveniment, calea victoriei Sursa foto: www.facebook.com/LaPasPeCaleaVictoriei Social citeste mai mult

azi, 00:59 in Social, Vizualizari: 91 , Sursa: 9am in