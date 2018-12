La Palatul "Lyra" Braila va avea loc Concertul de poveste "Noapte de Craciun"

Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila va invita Miercuri 19 decembrie 2018, cu incepere de la ora 18:00, in Sala de Concerte :"Dr. Nicu Teodorescu" a Palatului "Lyra" Braila, la Concertul de poveste "Noapte de Craciun" sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii dirijata de maestrul Petrea Gogu.

Invitati de onoare ai evenimentului:

- Soprana ADELINA DIACONU

- Tenorul ADRIAN MARGINEAN

In program vor fi prezentate lucrari ale compozitorilor:

Leroy Anderson, Johann Strauss, Emile Waldteufel, Gheorghi Vasilevici, Franz Xavier Gruber, Stephen Flaberty, Adolph Adam, etc.

Biletele se gasesc la agentia filarmonicii din Calea Calarasilor Nr. 52... citeste mai mult