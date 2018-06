Cătălin Ioniţă, care s-a retras marţi de la conducerea Poliţiei Române, s-a prezentat, miercuri dimineaţă, la sediul DNA. El a declarat, la sosirea la sediul central al direcţiei, că a fost citat să se prezinte la DNA în calitate de suspect şi că a plecat de la şefia Poliţiei Române ca să nu păteze imaginea instituţiei.

"Am fost citat în data de 18, în ziua de luni, pentru a mi se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect. Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat că este de datoria mea să fac un pas înapoi pentru a proteja imaginea ministerului şi a Poliţiei Române, considerând că este o chestiune de demnitate şi onoare profesională. Nu am niciun fel de...