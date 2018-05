La nemti, bineinteles, ca se pot cumpara autobuze Mercedes Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor CNSC a respins contestatia Mercedes - Benz Romania SRL si Otomovit Sanayii Ve Ticaret As legata de licitatia organizata de Primaria Bucuresti pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6.

In schimb, "la nemti", se pot cumpara autobuze Mercedes. Astfel, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), regia de transport in comun din Berlin, a lansat cea mai mare comanda din istoria unui operator german de servicii de transport.

BVG urmeaza sa primeasca, pe parcursul urmatorilor ani, 950 de autobuze Mercedes-Benz Citaro, dintre care 600... citeste mai mult

azi, 13:14 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Manager in