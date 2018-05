La Naidas se circula pe drumuri fara gropi

„Toate străzile din comună, un total de 15 km, sunt asfaltate. Lucrarea este finalizată, mai avem de organizat recepţia tehnică şi cea finală. De lucrări s-a ocupat grupul Strabag, căruia nu am ce-i reproşa! Pe lângă asfaltat, s-au mai refăcut podeţele şi rigolele, iar în final totul a ieşit «ca la carte». Motivul pentru care noi accesăm fonduri doar de la Ministerul Dezvoltării este acela bazat pe criteriul de selecţie. Comunele cu populaţie sub 2.000 de locuitori nu pot solicita fonduri europene, ori Naidăşul nu numără mai mult de 1.100 de persoane. Nu înţeleg de ce s-a pus acest prag de 2.000 de locuitori, pentru că eu consider că... citeste mai mult