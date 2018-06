Camera Deputatilor a adoptat, sãptãmâna trecutã, în calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit cãruia persoanele care vor refuza un loc de muncã oferit prin AJOFM îsi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social.

În prezent, la nivelul judetului Vaslui, sunt in platã circa 9.500 de persoane care beneficiazã de ajutor social, in baza Legii nr. 416/2001. O bunã parte dintre ei sunt persoane apte de muncã, care se complac in a sta acasã si a primi ajutoare sociale, refuzand cu obstinatie orice ofertã din partea Agentiei Judetene de Ocupare a Locurilor de Muncã. Dealtfel, la ultimele douã burse ale locurilor de muncã organizate in judetul Vaslui, beneficiarii de venit... citeste mai mult