Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Roamniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani, Tavi s-a stins din viata in aceasta dimineata la Timisoara, in urma unei boli necrutatoare,...

Jurnalul National, 16 Noiembrie 2017