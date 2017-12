La multi ani! SMS-URI DE ANUL NOU 2018. Cele mai frumoase SMS-uri de trimis pentru prieteni:

SMS DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni. „A mai trecut un an …Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit.. Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald.”

SMS DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni. “Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul an, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!”

SMS DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni. „Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani !

