Conu Mihai temeiniceşte Eternitatea României! Eminescu este Averea Poporului Român care nu ţine cont de niciun curs valutar. Eminescu este simbolul Genialităţii Româneşti, al Sufletului Românesc, al Destinului Greu al Neamului Nostru! Eminescu este Definiţia Patriotismului, „ce-ţi doresc eu ţie, Dulce Românie, Ţara mea de Glorii, Ţara mea de Dor!”. Într-o zi obişnuită, deodată am simţit că-mi izbucneşte din piept o metaforă, pe care am simţit-o ca pe viaţa însăşi, am dorit să scriu că Eminescu este Duhovnicul Limbii Române, cu Eminescu se... citeste mai mult

