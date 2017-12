Ziarul Financiar vă urează LA MULŢI ANI!

La mulţi ani, cititori ai Ziarului Financiar! Să fiţi sănătoşi şi veseli în 2018! La mulţi ani, români, oriunde sunteţi! La mulţi ani România, la 100 de ani!

Fie ca noul an să vă aducă prosperitate, cash în portofele şi bitcoin în "walleturi". Să aveţi un an plin de succes în business şi creşteri la portofoliul de acţiuni, fără ANAF şi fără DNA, dar cu idei şi planuri măreţe pentru viitor.

Vă dorim un an cu creştere cu 5% pe investiţii şi... citeste mai mult