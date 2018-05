La mulți ani, Carmen Avram! Secretele celei mai iubite jurnaliste

Născută la 8 mai, în Vișeul de Sus-Maramureș, jurnalista Carmen Avram și-a sărbătorit ziua de naștere.

„Am început să mă gândesc foarte des la ce am, să fiu mai conștientă de ce am. Am avut o perioadă cu multe ghinioane, Adi a spus că sunt oameni cu ghinioane mici și oameni cu ghinioane mari și am simțit ca un duș rece, m-am gândit că oamenii cu ghinioane mici ar trebui să mulțumească în fiecare zi”, a dezvăluit Carmen Avram, marți seară, la „Sinteza zilei”.

Realizatoarea emisiunii „În premieră” a vorbit despre părinții și copilăria sa.

„Tatăl meu spunea că mama era cea mai... citeste mai mult

acum 52 min. in Life, Vizualizari: 34 , Sursa: Antena 3 in