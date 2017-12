Duminica, 31 Decembrie, 20:53

La mulți ani și un an nou cu fericire și sănătate pentru toți!

5 întrebări importante în noul an: 1. Cine câștigă președinția FRF?

a. Tot Ștefan Gheorghiu. Scuze, Răzvan Burleanu;

b. Gică Popescu ia toate voturile, apoi spune că e corect și le aduce înapoi;

c. Anamaria Prodan. Care își dă jos costumul și aflăm că e Laurențiu Reghecampf! Care își dă jos costumul și aflăm că e cazul Bochum! Costin, ai legătură!

d. Adrian Mititelu: "Gândeai c-am murit, neică?".

2. Cum va fi arbitrajul în Liga 1?

a. În... citeste mai mult

acum 9 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Gazeta Sporturilor in