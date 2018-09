Ca în fiecare an, debutul toamnei este marcat la Mioveni prin Târgul de Toamnă, o ocazie de a aduce în Centrul Civic al orașului frumusețea culorilor și bunătățile acestui anotimp.

”Toamna a fost bogată” nu e, data asta, doar o sintagmă des folosită la astfel de ocazii, ci, din fericire, un atribut real al acestui an, care a încărcat livezile cu fructe, cum rar am mai văzut.

De astăzi și până duminică, vizitatorii pot găsi în expozițiile cu iz de sărbătoare preparate tradiţionale din carne şi lapte, precum pastramă, cașcaval, caș afumat, urdă, telemea de oaie și de vacă, miere şi... citeste mai mult

