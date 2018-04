In preajma zilei de 25 octombrie, o cunoștiință de pe facebook, care știa că sunt născut și crescut în Carei, mi-a semnalat ca într-un document apărut pe site-ul ONCE (Oficiul National pentru Cultul Eroilor - inființat in baza Legii 379/2003 privind...

Buletin de Carei, 25 Octombrie 2015