Mii de craioveni se vor înarma cu pungi şi mănuşi în lupta împotriva gunoaielor, pe data de 15 septembrie, în cadrul celui mai mare proiect de implicare socială „Let’s Do It, România!“.

„Let’s Do It, România!“ este cel mai mare proiect de implicare socială, care îşi propune ca într-o singură zi, 15 septembrie, să strângă deşeurile din arealele naturale, cu ajutorul a cel puţin un milion de voluntari. Este proiectul tuturor, indiferent de clasa socială, etnie, vârstă, educaţie, al tuturor oamenilor care cred în schimbare şi în puterea acesteia.

Această iniţiativă aparţine Estoniei, care a