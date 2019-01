Temerarul atlet constănţean Bogdan Ofiţeru a respectat şi în 2019 obiceiul său de a înota în Marea Neagră la început de an. Apa a fost rece ca gheaţa, însă aceasta nu a contat pentru tânărul sportiv, celebru şi pentru participările sale la alergări pe distanţe mari, la ultramaratoane montane, dar şi pentru expediţia din Munţii Himalaya, la care a luat parte alături de Mihai Nenciu şi Nicu Rotaru.



„Apa a fost foarte rece. Nici ca-n Hymalaya, dar nu departe de cât se înregistrează acolo. Cam patru grade Celsius. Când am avut primul contact cu apa, mi-au «paralizat» picioarele. Dimineaţa,...