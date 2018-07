Lăudat cu îndreptăţire, Mircea Lucescu adaugă: “Asta să rămână de la mine, sunt un superprodus al românismului sportiv, am creat echipe şi stiluri de joc, am crescut jucători şi i-am readus pe unii pierduţi, am dăruit mult fotbaliştilor care m-au iubit şi apreciat, am dat României un profesionist ca Răzvan!”. Nea Mircea nu are de gând să abandoneze: “O să mă las când mă va părăsi entuziasmul şi atunci aş dori să vizitez unele ţări, prin care am trecut în grabă”. Absorbit de gândurile despre meciurile tari de a doua zi, Pirlo - creierul şi coordonatorul... citeste mai mult