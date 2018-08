La Helsinki, Putin i-a propus lui Trump un plan de dezarmare!

La intalnirea lor de la Helsinki, presedintele rus Vladimir Putin i-a prezentat omologului sau american, Donald Trump, o serie de initiative concrete in domeniul dezarmarii si controlului asupra armamentului, inclusiv refuzul de amplasare de arme in spatiu, informeaza publicatia Politico, referindu-se la un document care descrie propunerile predate sefului administratiei SUA.



Ziarul sustine ca a intrat in posesia unui memorandum denumit "Dialog pe probleme privind controlul armamentului",

