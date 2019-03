La furat de … porumbei in Insuratei

In data de 27 februarie, politistii i-au identificat pe patru tineri, din orasul Insuratei, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.

In ziua de 27 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Insuratei i-au identificat pe patru tineri, cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, din Insuratei, banuiti ca, in noaptea de 26 spe 27 februarie a.c., ar fi patruns fara drept in podul locuintei unui barbat de 50 de ani si i-ar fi sustras 60 de porumbei.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca cei patru ar mai fi sustras 16 porumbei, in valoare de 1500 de lei, de la un alt localnic, in noaptea de 6 spre 7 februarie.... citeste mai mult

