La furat de lemne in Parcul Monument din Braila

La data de 10 martie, politistii i-au depistat in flagrant, pe raza municipiului, pe trei braileni, in timp ce incercau sa sustraga material lemnos de pe domeniul public.

In ziua de 10 martie, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica i-au depistat pe Aleea Parcului, pe trei braileni, cu varste cuprinse intre 59 si 73 de ani, din municipiul Braila,in timp ce transportau cu un autoturism cantitatea de 0,83 metri cubi de material lemno, esenta plop.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca acesta ar fi fost sustras de pe domeniul public, fiind...