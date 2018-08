La furat de ardei prin sat

La data de 28.08.2018, politistii i-au identificat pe doi tineri banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat.

Tot ieri, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Jirlau i-au depistat si identificat pe doi consateni, in varsta de 17 si 19 ani, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt.

In fapt, in noaptea de 21 spre 22.08.2018, cei doi tineri ar fi sustras cantitatea de 450 kg de ardei de pe terenul agricol al unui localnic.

Intreaga cantitate de ardei a fost vanduta de catre acestia, prejudiciul fiind recuperat partial, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de... citeste mai mult