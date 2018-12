Peste 20 de agenții vor participa, la finalul acestei săptămâni, la Târgul de Turism al Bucovinei, eveniment organizat în premieră la Suceava. Târgul va avea loc în perioada 8 – 9 decembrie 2018 în incinta Iulius Mall Suceava. La târg urmează să participe agenții de turism din Suceava, Botoşani, Neamţ, Rădăuţi şi Fălticeni.

Târgul de turism ediţia 2018 va fi organizat de către Agenţia touroperatoare Need Tour România, care anul acesta a operat, în perioada 3 iunie – 16 septembrie, un zbor charter săptămânal de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava către Antalya, împreună cu Corendon Airlines. Need Tour, care are sediul central în Antalya, a anunţat deja că zborul charter... citeste mai mult